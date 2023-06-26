Найдены тела еще двоих погибших при прорыве Каховской ГЭС

Число погибших после прорыва Каховской ГЭС достигло 48
Тела еще двух человек нашли на территории Херсонской области, затопленной после прорыва Каховской ГЭС. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, общее число погибших достигло 48.
Также выросло число пострадавших. По последней информации, медики госпитализировали 126 человек.
Напомним, что в ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, которое привело к сбросу воды. В зону подтопления попали 35 населенных пунктов и территорий. Всего в Херсонской области были затоплены почти 22,3 тысячи домов.
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин заявлял, что произошедшее — варварская акция украинских властей. Он подчеркнул, что неконтролируемый сброс воды вызвал в регионе масштабную экологическую и гуманитарную катастрофу.