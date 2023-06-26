Найдены тела еще двоих погибших при прорыве Каховской ГЭС

Тела еще двух человек нашли на территории Херсонской области, затопленной после прорыва Каховской ГЭС. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, общее число погибших достигло 48.

Также выросло число пострадавших. По последней информации, медики госпитализировали 126 человек.

Напомним, что в ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, которое привело к сбросу воды. В зону подтопления попали 35 населенных пунктов и территорий. Всего в Херсонской области были затоплены почти 22,3 тысячи домов.