В Москве задержали пассажира такси с большой партией героина для перепродажи

В Москве инспекторы ГИБДД изъяли у пассажира такси около двух с половиной килограммов героина. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

© Lenta.ru

По его словам, госавтоинспекторы остановили автомобиль на восьмом километре МКАД для проверки документов, однако во время беседы с водителем они заметили в салоне взволнованного 32-летнего приезжего, которого решили досмотреть.