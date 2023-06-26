Найдены тела еще двоих погибших при прорыве Каховской ГЭС

Обнаружены тела еще двух человек, погибших в результате прорыва плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Таким образом общее число жертв достигло 48.

Найдены тела еще двоих человек, общее число погибших достигло 48. Также выросло число пострадавших: всего госпитализированы 126 человек, — сказал собеседник агентства.

Ранее было известно о 46 погибших и 122 пострадавших. У последних были диагностированы переохлаждение и различные травмы.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в нижнем течении Днепра из-за прорыва плотины Каховской ГЭС произошла экологическая катастрофа. Он отметил, что река вернулась в свои берега, но при этом постройки понесли серьезные повреждения.