Стало известно о пострадавших во время драки на предприятии под Красноярском

РИА Новости: девять человек пострадали во время массовой драки на предприятии в Приангарье
В ходе массовой драки на предприятии в Жигаловском районе Приангарья Красноярского края пострадали девять человек. Об этом со ссылкой на региональное ГУ МВД сообщает РИА Новости.
По данным агентства, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Предварительно, инцидент произошел на бытовой почве.
Как информировал Telegram-канал Baza, драка произошла вечером 23 июня на Ковыктинском газоконденсатном месторождении. Причиной стала ссора в столовой между гражданами Киргизии и Таджикистана. Участниками инцидента стали около 300 человек. Пострадавших госпитализировали с травмами головы и ушибами, в полиции проводят проверку.
Ранее в Терлецком парке в Москве произошла массовая драка после ссоры двух компаний из-за единственного мангала. В результате конфликта одному человеку потребовалась срочная медицинская помощь. 10 июня массовая драка произошла на проезжей части дороги в Новосибирске на улице Кошурникова. Водители автомобилей и автобусов были вынуждены объезжать потасовку, подавая звуковые сигналы.