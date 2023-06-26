Стало известно о пострадавших во время драки на предприятии под Красноярском

В ходе массовой драки на предприятии в Жигаловском районе Приангарья Красноярского края пострадали девять человек. Об этом со ссылкой на региональное ГУ МВД сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Предварительно, инцидент произошел на бытовой почве.

Как информировал Telegram-канал Baza, драка произошла вечером 23 июня на Ковыктинском газоконденсатном месторождении. Причиной стала ссора в столовой между гражданами Киргизии и Таджикистана. Участниками инцидента стали около 300 человек. Пострадавших госпитализировали с травмами головы и ушибами, в полиции проводят проверку.