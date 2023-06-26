Вдова погибшего на «Титане» миллиардера дала первый комментарий: «Не теряла надежды до звонка в охрану»
Два богатейших человека мира ушли из жизни из-за трагедии на батискафе «Титан», который так и не успели поднять на поверхность, чтобы проверить, был ли у погибших хотя бы один шанс на выживание.
Речь идет про Хэмиша Хардинга (Hamish Harding) — миллиардера, у которого остались жена и 4 детей, а также Шахзаду Дауда (Shahzada Dawood). Он погиб вместе с 19-летним сыном, оставив вдову проживать в трауре.
Супруга Давуда дала комментарий прессе и рассказала, как проживала все эти часы поиска любимых людей в океане. Она долго ждала хоть какой-то весточки поисковых отрядов, чтобы услышать, что с семьей все в порядке, но после 96 поисков поняла, что супруга и сына больше никогда не увидит. Это были мучительные часы ожидания, которые закончились еще большим ужасом: осознаем того, что «Титан» действительно погиб.
«Вот тогда я потеряла надежду. Я отправила сообщение своей семье на берег и сказала: «Я готовлюсь к худшему. Моя дочь не теряла надежды до звонка в Береговую охрану, когда они фактически сообщили нам, что нашли обломки», — поведала вдова, дополнив, что могла поехать в путешествие вместе с мужем и даже собиралась это сделать, но предоставила возможность сыну, отдав ему свое место.
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