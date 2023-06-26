Два богатейших человека мира ушли из жизни из-за трагедии на батискафе «Титан», который так и не успели поднять на поверхность, чтобы проверить, был ли у погибших хотя бы один шанс на выживание.

Речь идет про Хэмиша Хардинга (Hamish Harding) — миллиардера, у которого остались жена и 4 детей, а также Шахзаду Дауда (Shahzada Dawood). Он погиб вместе с 19-летним сыном, оставив вдову проживать в трауре.

Супруга Давуда дала комментарий прессе и рассказала, как проживала все эти часы поиска любимых людей в океане. Она долго ждала хоть какой-то весточки поисковых отрядов, чтобы услышать, что с семьей все в порядке, но после 96 поисков поняла, что супруга и сына больше никогда не увидит. Это были мучительные часы ожидания, которые закончились еще большим ужасом: осознаем того, что «Титан» действительно погиб.