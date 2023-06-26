Пьяный россиянин избил бортпроводника в самолете

Отмечается, что дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. Им оказался 43-летний уроженец Нижнего Новгорода. Мужчина распивал спиртные напитки в салоне бизнес-класса, после чего пошел в салон эконом-класса, чтобы найти алкоголь.

Дебошир устроил скандал и набросился с кулаками на бортпроводника, который сделал ему замечание. Сотрудники транспортной полиции сняли нарушителя с рейса и доставили в дежурную часть. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.