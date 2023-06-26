С надеждой на поражение России: как на Западе реагировали на мятеж «Вагнера»

Вооруженный мятеж, поднятый руководством группы «Вагнер», буквально взорвал мировое информационное пространство. Вот лишь несколько заголовков.

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Bloomberg пишет, что «мятеж “Вагнера” предвещает поражение России».

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«Даже если восстание ЧВК “Вагнер” потерпит неудачу, президентство Путина никогда не выглядело слабее», - уверяет Guardian.

Bild - одно из ведущих немецких изданий - с удовольствием сообщает о том, что «первый город находится под контролем наемников, а Пригожин продолжает марш на Москву».

«Вижу, приближается мой летний отдых в Крыму», - это предвкушает нашу гибель глава МИД Чехии Ян Липавский.

Про реакцию Киева - и без цитат все понятно. Там просто захлебнулись от восторга и моментально забыли про все свои многотысячные военные потери и про провал «контрнаступа».

А вот слова беглой домохозяйки Тихановской примечательны. Пока в Минске Совбез Белоруссии заявлял о приверженности Союзу с Москвой, она призвала белорусскую армию прогнать российских военных из страны и устроить в Минске военный переворот.

Не смолчали и кукловоды. Председатель Комитета обороны Великобритании заявил, что для Украины открылась прекрасная возможность воспользоваться нынешним мятежом и хаосом в России.

А вот новость из Вашингтона. Американские СМИ разразились публикациями о том что, разведывательные агентства США, оказывается, еще в середине июня получили данные о том, что Пригожин готовит вооруженный мятеж и предупредили об этом Белый дом, но там эту информацию решили не предавать огласке.

Мы, конечно, такой реакцией не удивлены. Но выводы сделать обязаны. Сейчас, в стадии глобального противостояния с Западом, любая наша слабость, любые наши внутренние распри мгновенно будут использованы врагами, чтобы разорвать нас на части. В истории России уже был такой страшный и болезненный опыт. И мы не имеем права этого допустить вновь.

Как сообщили американские СМИ, о том, что происходило в Ростове-на-Дону, Джо Байден узнал еще в пятницу вечером, когда события только начинали развиваться.

«Ситуация сейчас крайне взрывоопасна. За ней пристально наблюдают из Вашингтона», - говорит Айан Панелл, корреспондент ABC News.

Известно, что Байден в срочном порядке обсудил ситуацию с премьером Сунаком, президентом Макроном и канцлером Шольцем. Также журналисты выяснили, что спецслужбы США уже давно крайне внимательно наблюдали за заявлениями Пригожина. Вашингтон даже планировал ввести против ЧВК санкции, но в новых условиях, пишет WSJ, Белый дом решил не торопиться.

«Государственный департамент США планировал ввести санкции против ЧВК "Вагнер" в ближайшие дни. Но теперь американская администрация опасается, что, введя такие санкции, она может "занять сторону" российского руководства. А Вашингтон не хочет выглядеть так, будто он занимает ту или иную сторону в этом внутреннем конфликте», - пишет The Wall Street Journal (США).

Крайне показательной оказалась реакция Евросоюза. Глава европейского совета Шарль Мишель события, происходящие в России, чуть ли не впервые в современной истории назвал ее внутренним делом. И это лишь еще раз доказало, что все с точностью до наоборот. И мятеж ЧВК для Европы стал главной надеждой на победу в войне с Россией. Руководители стран русофобского блока не скрывали ликования. Глава МИД Чехии Ян Липавский в своем блоге восторженно написал, что ждет приближения летних каникул в Крыму. А министр иностранных дел Литвы и вовсе назвал мятеж историческим событием и подтолкнул Киев в атаку.

«Внутренний взрыв в России означает, что пришло время для Украины одержать победу. Сотню лет литовцы жили на острие Московской бандитократии, ожидая следующий взрыв. И сейчас мы готовы. Мы ясно видим наш путь в сложившемся хаосе. Цель - победа и справедливое возмездие для Украины. Время пришло», - Габриэлюс Ландсбергис.

Президент Польши Анджей Дуда, который считает себя главным борцом с Россией на европейском континенте, отдал приказ привести войска в состояние повышенной боевой готовности.

«В связи с ситуацией в России сегодня утром мы провели консультации с премьер-министром и министерством национальной обороны, а также со своими союзниками. Ход событий за нашей восточной границей находится под постоянным наблюдением», - заявил Дуда.

В то же самое время, как сообщает CNN, американская разведка внимательно следила за действиями ЧВК «Вагнер» и знала, что Евгений Пригожин готовит некую провокацию. Об этом сотрудники спецслужб проинформировали лидеров Конгресса еще в начале недели. Один из источников телеканала сообщил, что на организацию мятежа, вероятнее всего, ушло несколько дней.

«Представители разведки США уже в течение долгого времени полагали, что Евгений Пригожин планирует бросить вызов российскому военному руководству. Когда ситуация начала развиваться, администрацию Байдена информировали о всех передвижениях группы Вагнера. Впрочем, официальные лица США решили не вмешиваться и не информировать Кремль, потому что Путин воспринял бы любое вмешательство во внутренний кризис как акт агрессии», - говорится в сообщении CNN.