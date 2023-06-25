Названа возможная причина пожара в подмосковном Королеве

По предварительной информации, поджог мог стать причиной пожара в квартире многоэтажного жилого дома в подмосковном городе Королев. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Как заявили в ведомстве, для установления точной причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза.
Там также указали, что прокуратура города контролирует соблюдение прав жителей дома и выясняет причины случившегося. Заместитель прокурора Королева Андрей Нехорошев работает на месте происшествия.
Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что пожарный и гражданский погибли в результате пожара в многоэтажке в Королеве.
По его данным, они выпали из окна.
Как сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС, квартира, которая загорелась, находится в третьем подъезде на 14-м этаже. В самом доме 25 этажей. Он расположен по адресу: улица Пионерская, дом 13, корпус 3.