Названа возможная причина пожара в подмосковном Королеве

По предварительной информации, поджог мог стать причиной пожара в квартире многоэтажного жилого дома в подмосковном городе Королев. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Как заявили в ведомстве, для установления точной причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

Там также указали, что прокуратура города контролирует соблюдение прав жителей дома и выясняет причины случившегося. Заместитель прокурора Королева Андрей Нехорошев работает на месте происшествия.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что пожарный и гражданский погибли в результате пожара в многоэтажке в Королеве.

По его данным, они выпали из окна.