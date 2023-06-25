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Сильный пожар возник в квартире многоэтажки в подмосковном Королеве

В многоэтажном доме в подмосковном Королеве возник пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Сильный пожар произошел в многоэтажке в Королеве
© Газета.Ru

По его информации, квартира горит в многоэтажке, расположенной на улице Пионерская. На месте работают оперативные службы.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что в Москве на проспекте Вернадского случился пожар. В результате происшествия погиб один человек, двое пострадали.

До этого МЧС России сообщил, что в Магнитогорске из-за электросамоката в квартире произошел пожар.

Инцидент случился 28 мая, дознаватели узнали о нем в ходе сверки с данными медучреждений. Выяснилось, что в квартире магнитогорца произошел пожар, в результате которого были повреждены электросамокат, стены, потолок и входная дверь.

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