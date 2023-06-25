Машина взорвалась на Фестивальной улице на севере Москве, передает Telegram-канал «112». По предварительным данным, один человек пострадал.

Канал отметил, что на место направились экстренные службы.

По информации RT, жители Фестивальной улицы услышали громкий хлопок, похожий на взрыв газа. MK.RU сообщает, что в машине были газовые баллоны. Водитель жив.

25 июня в подмосковной Балашихе загорелись гаражи вблизи железнодорожной станции Горенки. По информации МЧС, на месте ЧП работали семеро пожарных и две единицы техники.

До этого сообщалось, что при тушении пожара в частном доме на территории поселка Ашукино (Московская область) погиб сотрудник Мособлпожспаса. По данным СМИ, трагедия случилась с командиром отделения пожарной части в Подмосковье. На него в ходе ликвидации возгорания обрушились конструкции.

Ранее два взрыва произошли в ходе пожара в пристройке к складу с палетами и бумажной тарой на юге Москвы. Площадь распространения огня составила 300 квадратных метров.

В конце марта на стройке рядом с деловым центром «Москва-Сити» загорелись строительные конструкции. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров.