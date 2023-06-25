В США из-за стрельбы на парковке погибли три человека

В Канзас-Сити (штат Миссури, США) произошла стрельба на парковке. Погибли три человека, пятеро получили ранения, пишет телеканал ABC со ссылкой на пресс-службу окружного шерифа.

Инцидент произошел около 04.30 по местному времени (12.30 мск).

Погибли две женщины и мужчина. Раненые госпитализированы в городскую больницу.

Полиция ведет расследование обстоятельств и причин происшествия.