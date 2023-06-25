Блогерша Шальнова сообщила о гибели двухлетней дочери

«Ее поймала очень маленькая яблоня, с меня ростом, но от такой высоты головой она все равно отпружинила в бетон, который выкладывают под окнами. Состояние ее было крайне тяжелое, никакие органы не повредились, позвоночник цел, все хорошо с телом, но голова... У нее перелом лобной кости и двух теменных зон и черепно-мозговая травма, вследствие чего — отек мозга», — написала Шальнова.