Блогерша Шальнова сообщила о гибели двухлетней дочери

Звезда TikTok Арина Шальнова рассказала, что ее двухлетняя дочь Эмили скончалась после падения с пятого этажа. В историях на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 20-летняя блогерша сообщила, что девочка выпала из окна 22 мая и впала в кому.
«Ее поймала очень маленькая яблоня, с меня ростом, но от такой высоты головой она все равно отпружинила в бетон, который выкладывают под окнами. Состояние ее было крайне тяжелое, никакие органы не повредились, позвоночник цел, все хорошо с телом, но голова... У нее перелом лобной кости и двух теменных зон и черепно-мозговая травма, вследствие чего — отек мозга», — написала Шальнова.
Девушка рассказала, что Эмили скончалась 10 июня — в свой день рождения. Блогерша призналась, что всегда будет винить себя за то, что не уследила за дочерью.
«Несмотря на то, что мне говорят, что это несчастный случай, я буду винить себя всю жизнь и существовать с этой болью и воспоминаниями того дня», — заявила Шальнова.
В TikTok на блогершу подписаны более 450 тыс. фолловеров. Она прославилась благодаря милым роликам с дочерью.
Ранее сообщалось, что в Москве трехлетняя девочка выпала из окна балкона с высоты шестого этажа и выжила.