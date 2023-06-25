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В подмосковной Балашихе произошел пожар

В Балашихе (Подмосковье) произошел пожар. По предварительным данным, никто не пострадал, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на источник в региональном МЧС.

Инцидент произошел у станции Горенки на Объездном шоссе. По словам очевидцев, перед пожаром был слышен сильный взрыв.

На кадрах, опубликованных каналом, виден высокий столб черного дыма.

Источник уточнил, что загорелись четыре гаража и пристройка. По его словам, пожарным удалось локализовать возгорание на площади 162 кв. м.

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