В подмосковной Балашихе произошел пожар

В Балашихе (Подмосковье) произошел пожар. По предварительным данным, никто не пострадал, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на источник в региональном МЧС.

Инцидент произошел у станции Горенки на Объездном шоссе. По словам очевидцев, перед пожаром был слышен сильный взрыв.

На кадрах, опубликованных каналом, виден высокий столб черного дыма.