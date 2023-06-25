Около 300 вахтовиков устроили драку в Иркутской области

На Ковыктинском газоконденсатном месторождении произошла массовая драка. В ней участвовали порядка 300 вахтовиков из Таджикистана и Киргизии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, мигранты поссорились из-за того, кто первым пойдет обедать в столовую. После обеда словесная перепалка перешла в потасовку.

В медпункт после драки отправились 9 человек. Четверо из них получили множественные ушибы головы, двое - рубленые раны головы, двое - закрытые черепно-мозговые травмы, один - рвано-ушибленную рану брюшной полости.