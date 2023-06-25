В Болгарии сгорел склад поставлявшего Киеву оружие бизнесмена

В районе города Карнобат (Болгария) взорвался и сгорел оружейный склад. Об этом пишет радиостанция BNR.

Очевидцы рассказали, что в районе склада в ночь на воскресенье, 25 июня, прозвучали сильные взрывы. После них возник пожар.

В местной полиции пояснили, что место происшествия оцеплено. Эксперты будут изучать сгоревший объект в течении ближайших трех суток.

В результате взрыва никто не пострадал.

По данным радиостанции, склад принадлежал крупному болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву, который поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году.