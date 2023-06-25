В Болгарии сгорел склад поставлявшего Киеву оружие бизнесмена

В Болгарии сгорел склад боеприпасов торговца оружием Гебрева
В районе города Карнобат (Болгария) взорвался и сгорел оружейный склад. Об этом пишет радиостанция BNR.
Очевидцы рассказали, что в районе склада в ночь на воскресенье, 25 июня, прозвучали сильные взрывы. После них возник пожар.
В местной полиции пояснили, что место происшествия оцеплено. Эксперты будут изучать сгоревший объект в течении ближайших трех суток.
В результате взрыва никто не пострадал.
По данным радиостанции, склад принадлежал крупному болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву, который поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году.
Напомним, что в июле 2022 года на оружейном складе также был зафиксирован пожар. Расследование причин и обстоятельств инцидента ведет агентство национальной безопасности.