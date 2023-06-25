Массовое отравление курсантов произошло в Екатеринбурге

Курсанты Уральского юридического института ( Екатеринбург ) госпитализированы из-за отравления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

Уточняется, что у всех госпитализированных был диагностирован гастроэнтерит легкой степени. Тяжелых случаев течения заболевания зафиксировано не было. При этом, что стало причиной отравления, пока не уточняется.