$84.08+0.4791.49-0.45

В Екатеринбурге из-за отравления госпитализированы 36 курсантов

Курсанты Уральского юридического института (Екатеринбург) госпитализированы из-за отравления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

Массовое отравление курсантов произошло в Екатеринбурге
© РИА Новости

«36 [человек] госпитализированы», - пояснили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что курсанты находятся в удовлетворительном состоянии.

Уточняется, что у всех госпитализированных был диагностирован гастроэнтерит легкой степени. Тяжелых случаев течения заболевания зафиксировано не было. При этом, что стало причиной отравления, пока не уточняется.

Прокуратура региона на фоне инцидента организовала проверку, в ходе которой планируется выяснить обстоятельства происшествия.

3
Рамблер: главные новости