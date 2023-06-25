Массовое отравление курсантов произошло в Екатеринбурге

В Екатеринбурге из-за отравления госпитализированы 36 курсантов
Курсанты Уральского юридического института (Екатеринбург) госпитализированы из-за отравления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.
«36 [человек] госпитализированы», - пояснили в пресс-службе.
В министерстве отметили, что курсанты находятся в удовлетворительном состоянии.
Уточняется, что у всех госпитализированных был диагностирован гастроэнтерит легкой степени. Тяжелых случаев течения заболевания зафиксировано не было. При этом, что стало причиной отравления, пока не уточняется.
Прокуратура региона на фоне инцидента организовала проверку, в ходе которой планируется выяснить обстоятельства происшествия.
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