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Автомобиль влетел в витрину ресторана на набережной Фонтанки в Петербурге

На набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге в ночь на 25 июня столкнулись два автомобиля, из-за чего одна из машин влетела в витрину ресторана, передает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области. Пострадали 27-летняя женщина, находившаяся за рулем и ее шестилетняя дочь.

Автомобиль влетел в витрину ресторана на набережной Фонтанки в Петербурге
© News.ru

В результате ДТП в автомобиле пострадали две пассажирки: женщина 1996 года рождения и ее дочь 2017 года рождения, — сообщили в полиции.

Никто из посетителей или персонала ресторана не пострадал в результате аварии.