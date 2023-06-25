Автомобиль влетел в витрину ресторана на набережной Фонтанки в Петербурге
На набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге в ночь на 25 июня столкнулись два автомобиля, из-за чего одна из машин влетела в витрину ресторана, передает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области. Пострадали 27-летняя женщина, находившаяся за рулем и ее шестилетняя дочь.
В результате ДТП в автомобиле пострадали две пассажирки: женщина 1996 года рождения и ее дочь 2017 года рождения, — сообщили в полиции.
Никто из посетителей или персонала ресторана не пострадал в результате аварии.