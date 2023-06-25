Shot: в Белгородской области нашли оружейный схрон в огороде

В Новой Таволжанке в Шебекинском районе Белгородской области нашли оружейный схрон в огороде у местного жителя. Об этом сообщает Shot.

Арсенал прятал у себя на участке 43-летний электрик. Полиция обнаружила ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7В2, три реактивных противотанковых гранаты ПГ-7Л, три стартовых заряда ПГ-7ПЛ, шесть осколочных гранат ОГ-7, шесть стартовых зарядов ОГ-7ПМ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов».

Ранее сообщалось, что схрон с гранатами для беспилотного летательного аппарата обнаружили в городе Бердянск в Запорожской области. Отмечается, что из тайника изъяли гранаты Ф-1 и АГС-17, оборудованные для сброса с беспилотника. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность владельца боеприпасов.