Вагон американских горок сошёл с рельсов а Стокгольме

В Стокгольме вагон американских горок сошёл с рельсов
Инцидент случился в парке развлечений Gröna Lund.
Как сообщает телеканал SVT, люди упали с высоты нескольких метров.
По данным полиции, один человек погиб и девять ранены. В больницу доставлены как дети, так и взрослые. Трое пострадавших получили серьёзные травмы.
По предварительной информации, механизм на аттракционе вышел из-под контроля, вагон застрял на высоте, из него начали выпадать пассажиры. Некоторые из них застряли на вершине горки. Чтобы снять людей, были вызваны пожарные.
После аварии парк развлечений закрыли, аттракционы отправили на реконструкцию. Полиция возбудила уголовное дело.