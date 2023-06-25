Вагон американских горок сошёл с рельсов а Стокгольме

Инцидент случился в парке развлечений Gröna Lund.

Как сообщает телеканал SVT, люди упали с высоты нескольких метров.

По данным полиции, один человек погиб и девять ранены. В больницу доставлены как дети, так и взрослые. Трое пострадавших получили серьёзные травмы.

По предварительной информации, механизм на аттракционе вышел из-под контроля, вагон застрял на высоте, из него начали выпадать пассажиры. Некоторые из них застряли на вершине горки. Чтобы снять людей, были вызваны пожарные.