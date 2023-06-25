Названа возможная причина крушения Як-52 в Подмосковье

Трагедия с упавшим в Подмосковье Як-52 могла произойти из-за недостаточной высоты при управлении лайнером, передает Telegram-канал Mash. Управлял монопланом чемпион по высшему пилотажу 24-летний Евгений Бессмертный. Он был на борту вместе со своей девушкой.

По данным канала, это был тренировочный полет, летчик отрабатывал фигуры высшего пилотажа для соревнований. Предположительно, молодой человек не успел совершить маневр в нужный момент, и самолет разбился о землю.

Бессмертный учился на четвертом курсе Ульяновского авиационного института. Рухнувший лайнер принадлежал его матери. Як-52 упал в подмосковном поселке Малино утром 25 июня. По данным «112», оба члена экипажа Як-52 погибли.