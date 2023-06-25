$84.08+0.4791.49-0.45

Названа возможная причина крушения Як-52 в Подмосковье

Трагедия с упавшим в Подмосковье Як-52 могла произойти из-за недостаточной высоты при управлении лайнером, передает Telegram-канал Mash. Управлял монопланом чемпион по высшему пилотажу 24-летний Евгений Бессмертный. Он был на борту вместе со своей девушкой.

Названа возможная причина крушения Як-52 в Подмосковье
© News.ru

По данным канала, это был тренировочный полет, летчик отрабатывал фигуры высшего пилотажа для соревнований. Предположительно, молодой человек не успел совершить маневр в нужный момент, и самолет разбился о землю.

Бессмертный учился на четвертом курсе Ульяновского авиационного института. Рухнувший лайнер принадлежал его матери. Як-52 упал в подмосковном поселке Малино утром 25 июня. По данным «112», оба члена экипажа Як-52 погибли.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области потерпел крушение самолет АН-24. Он упал недалеко от населенного пункта Кантемировка. По предварительным данным, при крушении погибли три человека. В Сети были опубликованы кадры, на которых видно, как охваченное пламенем воздушное судно стремительно падает, оставляя за собой столб черного дыма.