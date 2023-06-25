Shot: похожий на мину предмет нашли возле ж/д путей в Москве

Shot: похожий на мину предмет нашли возле ж/д путей в московском районе Очаково-Матвеевское
Подозрительный предмет обнаружили возле железнодорожных путей в Москве, сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, предмет напоминает противопехотную мину и лежит на станции «Очаково-1» в столичном районе Очаково-Матвеевское.
Нашедшие предмет вызвали полицию.
Ранее стало известно, что житель Южно-Сахалинска нашел на чердаке жилого дома 14 противопехотных мин «Лепесток». Мужчина рассказал, что полез на чердак, чтобы проверить, как продвигается ремонт кровли.
До этого сообщалось, что в Нежновском сельском поселении в Ленинградской области подростки обнаружили на берегу Копанского озера предмет, похожий на мину. Очевидцы предположили, что дети нашли на берегу боеприпас времен Великой Отечественной войны.
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