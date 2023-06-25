Два вертолета и самолет сбили бойцы ЧВК «Вагнер» под Воронежем

Как минимум два вертолета и один самолет были сбиты бойцами ЧВК «Вагнер» в Воронежской области, сообщает Baza.

По информации источника, первый вертолет сбили ранним утром 24 июня во время боестолкновения у села Елизаветовка Павловского района. Всем трем членам экипажа удалось спастись.

Другой вертолет подбили у села Филоново Богучарского района в тот же день в 9.00.

Кроме того, спустя час в районе села Кантемировка упал и самолет. Baza отмечает, что ракета по нему была запущена с объездной трассы Воронеж – Луганск. По предварительным данным, погибли четыре человека, один из членов экипажа успел выпрыгнуть, но его парашют не раскрылся и он погиб.

Ранее Baza писала о крушении самолета Ан-24, который, по мнению авторов канала, мог быть сбит. По другой версии, которую озвучила корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова, это был самолет Ил-22, на борту которого находились 10 человек. По ее словам, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что выплатит 50 миллионов компенсаций родным погибших летчиков.

В сети также появились фотографии с обломками вертолета Ка-52, предположительно сбитого «вагнеровцами», экипаж которого погиб.

Всего, по информации военкоров, за минувшие сутки потерпели крушение шесть вертолетов и один самолет.