В Москве спасли мужчину с рукой в мясорубке

В Москве мужчине помогли вытащить застрявшую в мясорубке руку. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы в официальной группе «ВКонтакте».

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел 23 июня в одном из зданий на улице Декабристов. Выяснилось, что рука сотрудника мясного отдела магазина застряла в мясорубке.