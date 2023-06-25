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В Москве спасли мужчину с рукой в мясорубке

В Москве мужчине помогли вытащить застрявшую в мясорубке руку. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы в официальной группе «ВКонтакте».

В Москве спасли мужчину с рукой в мясорубке
© Мослента

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел 23 июня в одном из зданий на улице Декабристов. Выяснилось, что рука сотрудника мясного отдела магазина застряла в мясорубке.

На помощь немедленно выехали спасатели, которые отвезли пострадавшего в больницу. В медучреждении врачи ввели мужчине наркоз, после чего вызволили его руку из мясорубки с помощью специального инструмента.

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