112: легкомоторный самолет упал в Подмосковье
Легкомоторный частный самолёт потерпел катастрофу в подмосковном Ступино. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
Погибли два человека, находившиеся на борту.
Самолет принадлежал частному лицу. Данные о личностях погибших пока не приводятся.
Фото с места крушения опубликовал Telegram-канал 112. По его данным упал Як-52. Это произошло во время тренировочного полёта на территории аэродрома Малино. По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель.
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