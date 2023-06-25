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112: легкомоторный самолет упал в Подмосковье

Легкомоторный частный самолёт потерпел катастрофу в подмосковном Ступино. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Погибли два человека, находившиеся на борту.

Самолет принадлежал частному лицу. Данные о личностях погибших пока не приводятся.

Фото с места крушения опубликовал Telegram-канал 112. По его данным упал Як-52. Это произошло во время тренировочного полёта на территории аэродрома Малино. По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель.

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