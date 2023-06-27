Вулкан Эбеко произвел пепловый выброс

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Сахалинской области сообщил РЕН.ТВ о выбросе пепла на вулкане Эбеко.

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Высота выброса достигла 1,5 километра над уровнем моря, а шлейф пепла распространился на расстояние более пяти километров в северном направлении. Однако нет угрозы для жизнедеятельности населения, и пеплопада в Северо-Курильске не было зафиксировано.