Вулкан Эбеко произвел пепловый выброс

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Сахалинской области сообщил РЕН.ТВ о выбросе пепла на вулкане Эбеко.
Высота выброса достигла 1,5 километра над уровнем моря, а шлейф пепла распространился на расстояние более пяти километров в северном направлении. Однако нет угрозы для жизнедеятельности населения, и пеплопада в Северо-Курильске не было зафиксировано.
Напомним, что 11 апреля на Камчатке началось сильнейшее извержение вулкана Шивелуч, при котором высота пепельного столба достигла 15 километров, и пепел выпал в нескольких населенных пунктах полуострова. Этот пеплопад был признан самым сильным за последние 60 лет. 8 июня также на курильском вулкане Эбеко произошел очередной выброс пепла.
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