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Пропавшие в Приморье дети пытались помочь тонущему ребенку

Дети, пропавшие во время купания на реке Арсеньевка в Приморье, пытались помочь тонущему другу, но их унесло течением, сообщает региональное управление Следственного комитета России по Приморскому краю.

Стали известны подробности пропажи трех детей в Приморье
© ТАСС

Как уточнили в Следственном комитете, четверо детей восьми, 10 и 12 лет без взрослых ушли купаться в реке Арсеньевка. Троих из них до сих пор не нашли, говорится в сообщении управления СК по Приморью.

В российском регионе пропали трое детей

По данным следствия, один из детей начал тонуть и позвал друзей на помощь. Они попытались помочь мальчику, но в результате всех четверых унесло течением. Только одному ребенку удалось зацепиться за корягу. Он смог вылезти на берег и позвонить родителям.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Поиск детей продолжается.

Ранее сообщалось, что в субботу два мальчика восьми и девяти лет, а также девочка 12 лет отправились на реку Арсеньевка, после чего домой не вернулись. Их ищут полиция, волонтеры и спасатели.

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