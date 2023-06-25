Стали известны подробности пропажи трех детей в Приморье

Пропавшие в Приморье дети пытались помочь тонущему ребенку
Дети, пропавшие во время купания на реке Арсеньевка в Приморье, пытались помочь тонущему другу, но их унесло течением, сообщает региональное управление Следственного комитета России по Приморскому краю.
Как уточнили в Следственном комитете, четверо детей восьми, 10 и 12 лет без взрослых ушли купаться в реке Арсеньевка. Троих из них до сих пор не нашли, говорится в сообщении управления СК по Приморью.
По данным следствия, один из детей начал тонуть и позвал друзей на помощь. Они попытались помочь мальчику, но в результате всех четверых унесло течением. Только одному ребенку удалось зацепиться за корягу. Он смог вылезти на берег и позвонить родителям.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Поиск детей продолжается.
Ранее сообщалось, что в субботу два мальчика восьми и девяти лет, а также девочка 12 лет отправились на реку Арсеньевка, после чего домой не вернулись. Их ищут полиция, волонтеры и спасатели.