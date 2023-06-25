Стали известны подробности пропажи трех детей в Приморье

Дети, пропавшие во время купания на реке Арсеньевка в Приморье, пытались помочь тонущему другу, но их унесло течением, сообщает региональное управление Следственного комитета России по Приморскому краю.

Как уточнили в Следственном комитете, четверо детей восьми, 10 и 12 лет без взрослых ушли купаться в реке Арсеньевка. Троих из них до сих пор не нашли, говорится в сообщении управления СК по Приморью.

По данным следствия, один из детей начал тонуть и позвал друзей на помощь. Они попытались помочь мальчику, но в результате всех четверых унесло течением. Только одному ребенку удалось зацепиться за корягу. Он смог вылезти на берег и позвонить родителям.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Поиск детей продолжается.