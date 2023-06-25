В небе над Курском ночью сработала ПВО

Shot: российская ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ в небе над Курском
Четыре украинских беспилотника сбила российская система противовоздушной обороны в небе над Курском. Об этом сообщает Shot.
По информации источника, в ночь на 24 июня, около 2.00, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать регион беспилотниками. Как пишет Shot, возможной их целью могли быть военные объекты области, однако четыре "птички" были уничтожены. Никто не пострадал, разрушений нет, уточняет источник.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 23 июня над Курском российские системы ПВО сбили беспилотные летательные аппараты. В результате падения обломков аппарата был разрушен забор в одном из садовых товариществ областного центра, хозяину помогут его восстановить. 9 июня Старовойт сообщал о падении беспилотника в районе нефтебазы в Курске. Никаких разрушений или повреждений падение беспилотника не повлекло.