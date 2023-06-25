В небе над Курском ночью сработала ПВО

Четыре украинских беспилотника сбила российская система противовоздушной обороны в небе над Курском. Об этом сообщает Shot.

По информации источника, в ночь на 24 июня, около 2.00, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать регион беспилотниками. Как пишет Shot, возможной их целью могли быть военные объекты области, однако четыре "птички" были уничтожены. Никто не пострадал, разрушений нет, уточняет источник.