Пермяк умер из-за упавшей на него ели

«Подсудимый с помощью механической цепной бензопилы стал пилить березу, при этом не предупредил потерпевшего о возможной опасности и не сказал ему отойти. Дерево упало и по касательной задело ствол сухостойной ели, которая упала на потерпевшего, в результате чего тот получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия», — говорится в документе.