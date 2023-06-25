В центре Екатеринбурга внезапно вывели пациентов больницы на улицу

Пациентов детской клиники Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества ночью экстренно вывели на улицу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

Инцидент произошел примерно в 4:50 25 июня у дома на улице Репина, 1.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Уральского НИИ охраны материнства и младенчества, а также в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.