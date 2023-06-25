В российском регионе пропали трое детей

Несовершеннолетние 8, 9 и 12 лет в Яковлевском районе отправились на реку Арсеньевка днем 24 июня, и с тех пор их местонахождение неизвестно. В поисках участвуют полиция, волонтеры и сотрудники МЧС.

В апреле сообщалось, что в Сочи пропали пятеро детей в возрасте 8-13 лет. Они ушли на прогулку, но домой так и не вернулись. В течение суток родители искали их самостоятельно, а затем обратились в полицию. Позднее их нашли живыми, противоправных действий в отношении них не совершалось.