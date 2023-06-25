МЧС сообщило о ликвидации пожара на нефтебазе в Воронеже
Пожар на нефтебазе в Воронеже, где произошла разгерметизация резервуара с авиационным топливом, ликвидирован. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— Пожар ликвидирован в 0:40. Всего к ликвидации пожара были привлечены 97 человек и 31 единица техники, — говорится в сообщении.
Речь идет о загоревшемся резервуаре с топливом на нефтебазе, расположенной по улице Димитрова.
Глава Воронежской области Александр Гусев назвал возможную причину возгорания на городской нефтебазе. По его словам, могла произойти разгерметизация двух резервуаров.
Гусев подчеркнул, что данное происшествие никак не повлияет на обеспечение региона топливом. Губернатор также призвал автомобилистов не создавать панику на заправках, поскольку областных запасов вполне достаточно.