МЧС сообщило о ликвидации пожара на нефтебазе в Воронеже

Пожар на нефтебазе в Воронеже, где произошла разгерметизация резервуара с авиационным топливом, ликвидирован. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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— Пожар ликвидирован в 0:40. Всего к ликвидации пожара были привлечены 97 человек и 31 единица техники, — говорится в сообщении.

Речь идет о загоревшемся резервуаре с топливом на нефтебазе, расположенной по улице Димитрова.

Глава Воронежской области Александр Гусев назвал возможную причину возгорания на городской нефтебазе. По его словам, могла произойти разгерметизация двух резервуаров.