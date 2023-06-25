Поезд с опасными веществами рухнул в реку в США

AP: Поезд с опасными веществами в США упал в реку в результате обрушения моста
В американском штате Монтана в субботу несколько вагонов поезда, в которых перевозились опасные материалы, упали в реку.
В реке, по данным Associated Press, оказались не менее восьми вагонов. Опасные вещества попали в воду. Уточняется, что вагоны рухнули в реку из-за обрушения моста, передает ТАСС.
Реку перекрыли ниже по течению, чтобы содержимое цистерн не попало на расположенные рядом сельхозугодья.
В компании Montana Rail Link добавили, что поездная бригада не пострадала.
Случаи схода грузового поезда с рельсов в США в этом году происходили не единожды. Так, в апреле в американском штате Висконсин грузовой поезд сошел с рельсов, часть вагонов упала в реку Миссисипи. В марте в Огайо грузовой поезд сошел с рельсов.