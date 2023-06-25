Поезд с опасными веществами рухнул в реку в США

В американском штате Монтана в субботу несколько вагонов поезда, в которых перевозились опасные материалы, упали в реку.

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В реке, по данным Associated Press, оказались не менее восьми вагонов. Опасные вещества попали в воду. Уточняется, что вагоны рухнули в реку из-за обрушения моста, передает ТАСС.

Реку перекрыли ниже по течению, чтобы содержимое цистерн не попало на расположенные рядом сельхозугодья.

В компании Montana Rail Link добавили, что поездная бригада не пострадала.