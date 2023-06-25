Под Херсоном ранены трое военных, проводивших дезинфекцию после ЧС на ГЭС

«Проведали в госпитале парней, которых нацисты пытались уничтожить, пока они спасали жизнь и здоровье тысячам херсонцев. Это военнослужащие войск радиохимической и биологической защиты, которые проводили дезинфекцию опасных территорий, с которых сошла вода», — написал он.