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В Новой Москве в ходе конфликта со стрельбой пострадали два человека

Бытовой конфликт между мужчинами в Новой Москве закончился стрельбой, в результате пострадали два человека. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В Новой Москве произошла стрельба
© ТАСС

Инцидент произошел в субботу около 22:45 мск на Сиреневом бульваре в районе дома 7 в Троицке.

"Между гражданами произошел бытовой конфликт, в ходе которого один из участников применил, предположительно, травматическое оружие. В результате два человека получили ранения", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что пострадавшие госпитализированы. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Приняты меры к розыску и задержанию стрелявшего.

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