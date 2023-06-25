В Новой Москве произошла стрельба

Бытовой конфликт между мужчинами в Новой Москве закончился стрельбой, в результате пострадали два человека. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в субботу около 22:45 мск на Сиреневом бульваре в районе дома 7 в Троицке.

"Между гражданами произошел бытовой конфликт, в ходе которого один из участников применил, предположительно, травматическое оружие. В результате два человека получили ранения", - сказал собеседник агентства.