Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за сообщения о «минировании». Музей раньше времени завершил работу и не откроется в субботу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Эрмитажа.

«24 июня в Эрмитаж поступило сообщение о минировании здания. Посетители были эвакуированы с территории Главного музейного комплекса», - сказано в сообщении.

Посетителям объяснили, что работа музея прервана «по техническим причинам».

Бойцы Росгвардии и охранники Эрмитажа проверили экспозиционные залы и служебные помещения. Ничего подозрительного они не нашли, однако Эрмитаж в субботу уже не продолжит работу из-за праздника выпускников «Алые паруса». Он пройдет сегодня в центре города, подготовка к нему идет полным ходом.