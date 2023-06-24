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Посетителей "Эрмитажа" эвакуировали из-за сообщения о минировании

Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за сообщения о «минировании». Музей раньше времени завершил работу и не откроется в субботу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Эрмитажа.

Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за сообщения о минировании
© РИА Новости

«24 июня в Эрмитаж поступило сообщение о минировании здания. Посетители были эвакуированы с территории Главного музейного комплекса», - сказано в сообщении.

Посетителям объяснили, что работа музея прервана «по техническим причинам».

Бойцы Росгвардии и охранники Эрмитажа проверили экспозиционные залы и служебные помещения. Ничего подозрительного они не нашли, однако Эрмитаж в субботу уже не продолжит работу из-за праздника выпускников «Алые паруса». Он пройдет сегодня в центре города, подготовка к нему идет полным ходом.

В администрации музея заверили, что посетители с билетами на 24 июня смогут посетить Эрмитаж в другой день.

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