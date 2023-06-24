Сообщение о минировании Эрмитажа оказалось ложным

Сообщение о минировании Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге , в результате которого сотрудники и посетители музея были эвакуированы, оказалось ложным. Как сообщила журналистам в субботу пресс-служба Эрмитажа, в результате проверки подозрительных предметов не обнаружено.

"Сотрудниками Службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии была проведена проверка экспозиционных залов и служебных помещений, подозрительных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Сообщение о минировании здания поступило днем 24 июня - в результате комплексы Эрмитажа, расположенные в центре города, свою работу после эвакуации не продолжили в связи с проведением праздника "Алые паруса". При этом в пресс-службе подчеркнули, что граждане смогут воспользоваться билетами, купленными на 24 июня, в любой другой день.