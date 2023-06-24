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В МЧС прокомментировали пожар на нефтебазе в Воронеже

В Воронеже пожарные продолжают тушить пожар на нефтебазе, где горит резервуар с 5 тысячами тонн топлива. Об этом сообщает региональное МЧС.

«Пожарные МЧС России борются с огнем и одновременно охлаждают расположенные рядом емкости», - заявили в ведомстве.

Огнеборцы смогли сдержать распространение пламени на другие объекты нефтебазы.

Пожар тушат 100 спасателей, на месте инцидента работает 31 единица техники, включая прибывший пожарный поезд.

Ранее губернатор сообщал о разгерметизации двух резервуаров с топливом емкостью 6 тонн на месте пожара.

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