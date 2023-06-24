В МЧС прокомментировали пожар на нефтебазе в Воронеже
В Воронеже пожарные продолжают тушить пожар на нефтебазе, где горит резервуар с 5 тысячами тонн топлива. Об этом сообщает региональное МЧС.
«Пожарные МЧС России борются с огнем и одновременно охлаждают расположенные рядом емкости», - заявили в ведомстве.
Огнеборцы смогли сдержать распространение пламени на другие объекты нефтебазы.
Пожар тушат 100 спасателей, на месте инцидента работает 31 единица техники, включая прибывший пожарный поезд.
Ранее губернатор сообщал о разгерметизации двух резервуаров с топливом емкостью 6 тонн на месте пожара.
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