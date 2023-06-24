СМИ: у офиса Пригожина в Петербурге обнаружена «Газель» с 4 млрд рублей наличными

В Санкт-Петербурге во дворе отеля "Трезини" у офиса основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина обнаружена "Газель", набитая коробками с деньгами. Об этом пишет "Фонтанка". По данным издания, в коробках находятся 4 млрд рублей.

"На земле уже стоит около 8 коробок. Часть из коробок открыты и видно, что они наполнены пачками российских купюр, в основном красного цвета, похожие на пятитысячные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в самой "Газели" еще находится несколько рядов подобных коробок. На месте работают оперативники и спецназ.

Ранее сообщалось, что вход в элитный коттеджный поселок "Северный Версаль" в Санкт-Петербурге, недвижимость в котором связывают с основателем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным, заблокировала полиция. РИА Новости сообщало, что силовики в Петербурге дежурят у здания медиагруппы, связанной с Пригожиным.