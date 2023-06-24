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На въезде в Ростов бойцы ЧВК «Вагнера» разложили противотанковые мины

RT опубликовал видео, как на въезде в Ростов члены ЧВК «Вагнера» разложили противотанковые мины.

На кадрах можно заметить как сами положенные на землю мины, так и стоящих рядом бойцов и грузовик с боеприпасами. Среди оружия можно разглядеть, предположительно, трубу гранатомёта.

Ранее корреспондент RT Роман Косарев заявил о «задержании» двух человек бойцами ЧВК «Вагнер».

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