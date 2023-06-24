Военкор RT заявил о «задержании» двух человек бойцами ЧВК «Вагнер»
Корреспондент RT Роман Косарев заявил о «задержании» двух человек бойцами ЧВК «Вагнер».
По словам корреспондента, люди в форме со знаками отличия ЧВК Вагнер уложили на асфальт двух человек в рядом со штабом ЮВО в Ростове. С чем именно связаны данные действия пока неизвестно.
Ранее Косарев заявил о взрыве около штаба ЮВО в Ростове-на-Дону.
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