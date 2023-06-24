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Военкор RT заявил о «задержании» двух человек бойцами ЧВК «Вагнер»

Корреспондент RT Роман Косарев заявил о «задержании» двух человек бойцами ЧВК «Вагнер».

По словам корреспондента, люди в форме со знаками отличия ЧВК Вагнер уложили на асфальт двух человек в рядом со штабом ЮВО в Ростове. С чем именно связаны данные действия пока неизвестно.

Военкор рассказал об установленных на въезде в Ростов-на-Дону блокпостах

Ранее Косарев заявил о взрыве около штаба ЮВО в Ростове-на-Дону.

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