Депутат Госдумы от ЛДПР Власов сообщил об обысках по делу ЧВК "Вагнер"

Депутат Государственной Думы Василий Власов сообщил, что у него проводятся обыски. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Несмотря на статус депутата Госдумы, не препятствую сотрудникам силовых ведомств посмотреть, (провести обыск) что им нужно", - написал он.

По его словам, в его приемной люди записывались в ЧВК "Вагнер" и "уезжали защищать свою страну".

Утром 24 июня силы ЧВК "Вагнер" вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал "ударом в спину" попытку расколоть общество. Путин добавил, что "все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание".