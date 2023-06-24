Baza сообщает о пожаре на нефтебазе в Воронежской области
В сети публикуют кадры со столбом два. который поднимается с территории нефтебазы в Воронежской области. По данным Telegram-канал Baza, на территории предприятия образовался крупный пожар.
Причина пожара на настоящий момент остается неизвестной.
Ранее Baza сообщала о крушении самолета АН-24 в Воронежской области.
В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим КТО.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в рамках контртеррористической операции против мятежа на территории региона Вооруженные силы России проводят ряд мероприятий.
Также он назвал недостоверными данные о колоннах военной техники в регионе.
Кроме этого, губернатор сообщил, что более 300 километров трассы М-4 «Дон» в регионе закрыто.
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