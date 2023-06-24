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Baza сообщает о пожаре на нефтебазе в Воронежской области

В сети публикуют кадры со столбом два. который поднимается с территории нефтебазы в Воронежской области. По данным Telegram-канал Baza, на территории предприятия образовался крупный пожар.

Причина пожара на настоящий момент остается неизвестной.

Ранее Baza сообщала о крушении самолета АН-24 в Воронежской области.

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Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в рамках контртеррористической операции против мятежа на территории региона Вооруженные силы России проводят ряд мероприятий.

Также он назвал недостоверными данные о колоннах военной техники в регионе.

Кроме этого, губернатор сообщил, что более 300 километров трассы М-4 «Дон» в регионе закрыто.

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