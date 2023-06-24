Танк заблокировал ворота цирка в Ростове-на-Дону

Ранее сообщалось, что в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».