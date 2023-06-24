В центре Ростова-на-Дону осматривают автомобили такси

Сотрудники правоохранительных органов осматривают автомобили такси на одной из улиц в Ростове-на-Дону вблизи постов, выставленных рядом со штабом Южного военного округа (ЮВО), передает корреспондент ТАСС в субботу.

Несколько автомобилей такси были осмотрены сотрудниками правоохранительных органов на улице Горького в районе постов, выставленных ранее рядом со штабом ЮВО. Сотрудники полиции попросили водителей открыть багажники для осмотра и показали варианты объезда оцепленной территории.

Ранее сообщалось, что посты организованы в ночь на субботу в районе штаба ЮВО в Ростове-на-Дону, за порядком следят военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в телеграм-канале Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей. В частности, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. В связи с этими заявлениями ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны назвали ложной информацию о якобы нанесении удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ призвал бойцов частной военной компании не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.