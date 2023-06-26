Береговая охрана США начала официальное расследование гибели батискафа "Титан"

Береговая охрана Соединенных Штатов начала официальное расследование трагедии с пропавшим в Атлантическом океане батискафом "Титан". Об этом на пресс-конференции объявил контр-адмирал Береговой охраны Джон Могер.

По его словам, ведомство сформировало комиссию по расследованию пропажи этого судна, а также гибели пяти человек, которые находились на борту. Возглавит расследование капитан Береговой охраны Джейсон Ньюбауэр, передает РИА Новости.

Сам Ньюбауэр отметил, что комиссия по итогам расследования может вынести рекомендации соответствующим органам власти для применения гражданских или уголовных ограничений. Подчеркивается также, что расследование призвано установить виновных в трагедии с батискафом.

Ранее сообщалось, что власти Канады начали несколько расследований обстоятельств гибели подводного аппарата "Титан". Канадские следователи опрашивают экипаж судна "Полярный принц" и изучают журналы записи данных о рейсе. По словам председателя транспортного совета Кэти Фокс, Канада проводит собственное расследование, так как "судно шло под канадским флагом, направлялось из канадского порта и было причастно к этому происшествию".