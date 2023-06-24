В Липецкой области сообщили об усилении мер безопасности

В Липецкой области усилены меры безопасности – губернатор
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что по итогам заседания оперативного штаба было принято решение усилить меры безопасности в регионе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры. Помимо этого, Артамонов посоветовал местным жителям отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область.
"Друзья, последние события нас всех взволновали. Но я прошу всех сохранять спокойствие и верить информации только от официальных источников", – сообщил глава Липецкой области.