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В Липецкой области усилены меры безопасности – губернатор

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что по итогам заседания оперативного штаба было принято решение усилить меры безопасности в регионе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В Липецкой области сообщили об усилении мер безопасности
© РИА Новости

По словам главы региона, особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры. Помимо этого, Артамонов посоветовал местным жителям отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область.

"Друзья, последние события нас всех взволновали. Но я прошу всех сохранять спокойствие и верить информации только от официальных источников", – сообщил глава Липецкой области.

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