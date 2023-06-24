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Губернатор Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона сохранять спокойствие и не выходить из домов без необходимости.

Губернатор Ростовской области обратился к жителям региона
© РИА Новости

«Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома», — написал Голубев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что правоохранительные органы предпринимают всё необходимое для обеспечения безопасности жителей региона.

Ранее в ГУ МЧС области заявили, что распространяемая в соцсетях информация о введении в Ростовской области комендантского часа не соответствует действительности.

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