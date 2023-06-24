Губернатор Ростовской области обратился к жителям региона

Губернатор Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона сохранять спокойствие и не выходить из домов без необходимости.
«Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома», — написал Голубев в своём Telegram-канале.
Он отметил, что правоохранительные органы предпринимают всё необходимое для обеспечения безопасности жителей региона.
Ранее в ГУ МЧС области заявили, что распространяемая в соцсетях информация о введении в Ростовской области комендантского часа не соответствует действительности.