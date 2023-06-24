В Ростове-на-Дону отключили городские веб-камеры

В Ростове-на-Дону перестали работать городские веб-камеры.

При попытке понаблюдать панорамы центра города, Ростов-арену или вид на левый берег Дона вместо потокового видео появляется надпись «Доступ к трансляции временно ограничен».

Ранее житель Ростова-на-Дону Кирилл Трубилин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что в городе сохраняется спокойная обстановка.

«Единственное, перекрыт участок на проспекте Буденновском. А так люди спокойно ходят, отдыхают», — поведал он.

В ночь на 24 июня в городе рядом со штабом Южного военного округа (ЮВО) были выставлены посты, за порядком следят военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Также рядом со штабом поставили бронетранспортер.