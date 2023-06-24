Генерал Суровикин обратился с призывом к бойцам ЧВК «Вагнер»

Заместитель командующего Объединённой группировкой войск генерал армии Сергей Суровикин обратился к руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом решить все проблемы мирным путём.

Обращение Суровикина опубликовало Минобороны России.

Он отметил, что только прибыл с передовой.

Суровикин призвал бойцов «Вагнера» остановиться, отметив, что нельзя играть на руку противнику в такое тяжёлое для страны время.

По его словам, пока не поздно, нужно подчиниться воле президента России, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения, а также «решить все проблемы только мирным путём под руководством Верховного главнокомандующего».

Ранее в НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени Евгения Пригожина сообщений.