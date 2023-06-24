Генпрокурор РФ доложил Путину о возбуждении дела о попытке вооруженного мятежа

Краснов доложил Путину о возбуждении дела о попытке вооруженного мятежа
Генпрокурор РФ Игорь Краснов сделал доклад президенту России Владимиру Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа", - сказал Песков.
По его словам, генпрокурор также проинформировал президента РФ о законности возбуждения такого уголовного дела.