Генпрокурор РФ доложил Путину о возбуждении дела о попытке вооруженного мятежа

Генпрокурор РФ Игорь Краснов сделал доклад президенту России Владимиру Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.