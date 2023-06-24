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Краснов доложил Путину о возбуждении дела о попытке вооруженного мятежа

Генпрокурор РФ Игорь Краснов сделал доклад президенту России Владимиру Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Генпрокурор РФ доложил Путину о возбуждении дела о попытке вооруженного мятежа
© ТАСС

"Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа", - сказал Песков.

По его словам, генпрокурор также проинформировал президента РФ о законности возбуждения такого уголовного дела.

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